Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Bugün ulusal egemenliğin 106. yıl dönümü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir 'i ziyaret etti. Kurtulmuş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kurtulmuş başkanlığındaki ziyarete Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra milletvekilleri de katıldı.

“GELECEĞİN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Kurtulmuş, anı defterini de imzalayarak şu ifadelerini kullandı:

"Birinci Meclis'in açılışının 106'ncı yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye demokrasisinin kalbi ve millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını taşıyoruz.

Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden kurucu iradeyi tam 106 yıl sonra bir kez daha canıgönülden idrak ediyoruz.

Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğin teminatı olarak görüyoruz.

İçinden geçtiğimiz çağda çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksulluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin en büyük yükünü çocuklar taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak, insanlık değerlerini ve medeniyet iddiamızı koruma meselesidir. Hedefimiz; her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği, bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir.

Millî egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır.

İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyeti, Gazi Meclisimizin tarihî sorumluluğuna yaraşır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten, başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

“BU MİLLET EN ZORLU ŞARTLARDA HÜRRİYETTEN VAZGEÇMEDİ”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir ziyaretinden sonra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis'e geçti. Buradaki kürsüde konuşan Kurtulmuş'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:

“Burası sadece bir binadan, duvarlardan, sıralardan ibaret bir bina değildir. Eminim ki bu binanın her yerinde nice Türkiye'nin istikbali için anılmış fikirleri vardır. Top sesleri burada da duyulurken kurtuluşu masaya yatırdılar. Burası Cumhuriyet ve demokrasi fikrinin yeşerdiği mekandır. Bu milletin en zor şartlarda dahi hürriyetten başka bir şeyi kabul etmeyeceğini bizlere öğrettiler.”

ÇOCUKLAR BAKANLARIN KOLTUĞUNA OTURACAK

Ziyaretin ardından bakanlıklarda çocuklara devir teslim töreni düzenlenecek.