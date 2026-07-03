Dikkat! Hava sıcaklığı arttı, ormanlarda yüksek risk var
03.07.2026 11:00
Artan risk nedeniyle vatandaşların ormanlık alanlarda piknik ateş yakmaması istendi.
Orman Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğini bildirerek vatandaşları uyardı.
Orman Genel Müdürlüğü, yurt genelinde orman yangını riskinin yükseldiğini bildirdi.
Hava sıcaklığının artması nedeniyle yüksek yangın riski bulunan günlerden geçildiğini belirten Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşları yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
İzin verilen piknik alanları dışında ateş yakılmaması gerektiğini anımsatan Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sigara izmaritlerini kesinlikle doğaya atma. Cam ve plastik atıkları ormanda bırakma." denildi.