Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Son olarak eşi Engin Polat'la birlikte korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayında gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat 'ın paylaşımları, bu defa mahkeme kararına konu oldu.

Cinayetin zanlısı S.A.'nın "saldırı öncesi kaldıkları yerleri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim." ifadesi vermesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, karar "kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği ve Bakanlığın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya ünlüsü Dilan-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Çeşme-Alaçatı'da çiftin tatil yaptığı otelin önündeki silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında, şüpheli S.A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği belirlenmişti.

"DALTONLAR ÇETESİ" İDDİASI

Olayın ardından yakalanan katil zanlısı S.A.'nın ilk ifadesinde Daltonlar Çetesi'ni işaret ettiği ileri sürülmüştü.

Katil zanlısı paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden Daltonlar çetesine ulaştığını, Konya'da eylem gerçekleştirdikten sonra 100 bin lira para aldığını iddia etmişti.

Yeni hedefinin Engin Polat olduğunun söylenmesi üzerine Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini, Polat'ın paylaştığı video sonrası İzmir'e gittiğini anlatan S.A., "Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim." demişti.

Kendisine "Boş dönme, yakınlarından birini vur." talimatı verildiğini iddiaları arasına ekleyen şüpheli, bunun üzerine Can Polat'ı vurduğunu dile getirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma devam ediyor.