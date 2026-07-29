Dilan Polat'tan sonra Engin Polat. 2 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellendiği belirtildi.



Son olarak Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayında gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat 'ın sosyal medya hesapları "kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" gerekçeleriyle erişime kapatılmıştı.



Dilan Polat 'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabının kapatılmasıyla yedek hesabını aktif hale getirmesi üzerine Polat'ın TikTok, Facebook, YouTube gibi tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.



NE OLMUŞTU?

Sosyal medya ünlüsü Dilan-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Çeşme-Alaçatı'da çiftin tatil yaptığı otelin önündeki silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında, şüpheli S.A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği belirlenmişti.

"DALTONLAR ÇETESİ" İDDİASI

Olayın ardından yakalanan katil zanlısı S.A.'nın ilk ifadesinde Daltonlar Çetesi'ni işaret ettiği ileri sürülmüştü.

Katil zanlısı paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden Daltonlar çetesine ulaştığını, Konya'da eylem gerçekleştirdikten sonra 100 bin lira para aldığını iddia etmişti.

Yeni hedefinin Engin Polat olduğunun söylenmesi üzerine Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini, Polat'ın paylaştığı video sonrası İzmir'e gittiğini anlatan S.A., "Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim." demişti.

Kendisine "Boş dönme, yakınlarından birini vur." talimatı verildiğini iddiaları arasına ekleyen şüpheli, bunun üzerine Can Polat'ı vurduğunu dile getirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma devam ediyor.



HAKLARINDA YENİ SORUŞTURMA



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fenomen Dilan Polat hakkında ticari bir faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.