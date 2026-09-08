Dilencinin üzerinden 64 bin 855 lira çıktı

Gaziantep ’te zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde durdurulan bir kadının üzerinden ve elindeki poşetlerden toplam 64 bin 855 lira çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde kentte yaya yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın, zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Kadının üzerinde ve yanında bulunan poşetlerde arama yapıldı.

Aramalarda toplam 64 bin 855 lira ele geçirildi.

“İYİ NİYETİNİZİ İSTİSMAR EDEN KİŞİLERE PARA VERMEYİN”

Şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dilencilik faaliyetlerine geçit yok. Ekiplerimizce dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden 64 bin 855 TL çıktı. İyi niyetinizi istismar eden kişilere para vermeyin, dilencilik faaliyetlerini ALO 153'e bildirin" dedi.