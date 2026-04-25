Direğe çarptı, ikiye bölündü
25.04.2026 04:53
Mersin'de kazaya karışıp savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Akdeniz Mahallesi D400 kara yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile M.B.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine, hafif ticari araç ise ağaca çarptı.
Otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.