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Direğine çarpan otomobil paramparça oldu. 2 kişi öldü

30.10.2026 07:03

Direğine çarpan otomobil paramparça oldu. 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı

Feci kazada sürücü Efehan U. ile Efe S. yaşamını yitirdi.

AA, DHA
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Çanakkale'de gece yarısı refüjdeki direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki otomobil, gece saatlerinde Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta kontrolden çıktı.

 

Savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Feci kazada sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.

 

Cenazeler olay yerinde savcının incelemesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı

Kazada otomobil paramparça oldu.

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