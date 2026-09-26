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Diş tedavisi ölümle bitti. 5 yaşındaki Serra'nın kahreden ölümü

26.09.2026 14:44

Diş tedavisi ölümle bitti. 5 yaşındaki Serra'nın kahreden ölümü
IHA

Küçük kızın anestezi sonrası fenalaştığı iddia edildi.

İHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, özel bir klinikte diş tedavisi gören 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl hayatını kaybetti.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl'ın diş tedavisi ölümle bitti.

 

Kıl çiftinin küçük kızı, özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

 

Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

ÖLÜM NEDENİ NE?

 

Serra'nın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürüldü ancak, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

IHA

Hatice Serra Kıl gözyaşları arasında toprağa verildi.

SERRA'YA ACI VEDA

 

Küçük kızın, beklenmedik ölümü ise sevenlerini yasa boğarken cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi.

 

Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük kız, son yolculuğuna uğurlandı.

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