Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile Ankara'da görüştü
27.07.2026 23:40
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ankara'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Bakan Güler ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.