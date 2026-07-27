Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile Ankara'da görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Bakan Güler ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.