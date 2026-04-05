Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye ziyaret

FİDAN, ZELENSKİ VE ŞARA İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Suriye’yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın görüşmesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Suriye'de yeni dönemin 8 Aralık 2024'te başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden işbirliği tesis edildi.

Türkiye, bir yandan Suriye'de yaklaşık 14 yıl süren ihtilafın yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğine hizmet edecek şekilde, her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bakan Fidan, Suriye'ye son ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile 22 Aralık 2025'te gerçekleştirmişti.