Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı , İsrailli yetkililerin asılsız iddiaları ve dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddiaların bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır." denilen açıklamada, "Söz konusu çabalar, artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye 'nin amacının, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşaması olduğu belirtilen açıklamada, bu anlayışla, bir kez daha İsrail'e yapıcı ve barışçı bir politika izleme çağrısı yapıldı.