Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını kınadı.

Söz konusu saldırıların Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmakta olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir” denildi.

“Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz” denilen açıklamada, “İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.