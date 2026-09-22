Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. Alacak meselesi bulunan kişiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.