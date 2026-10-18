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Diyarbakır'da ana trafo merkezinde patlama

18.10.2026 14:02

Diyarbakır'da ana trafo merkezinde patlama
DHA

Trafo merkezindeki patlama cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

DHA
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı, ardından patlamalar meydana geldi.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı. Yangının ardından merkezde patlamalar meydana geldi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

 

Kentin bir bölümüne elektrik verilemedi.

 

Konuyla ilgili abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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