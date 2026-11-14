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Diyarbakır'da apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı

14.11.2026 12:02

Diyarbakır'da apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı
IHA

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.

Yangın, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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