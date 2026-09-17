Diyarbakır’da Daltonlar suç örgütüne operasyon. 8 şüpheli tutuklandı
17.09.2026 09:59
Daltonlar suç örgütünün Diyarbakır yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranan B.C.G.’nin liderliğini yaptığı belirtilen Daltonlar suç örgütünün Diyarbakır yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı.
Diyarbakır’da kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G.’nin yaptığı belirtilen suç örgütünün Diyarbakır yapılanması takibe alındı.
Ekiplerin çalışmasında örgütün kentte Ş.Ö.’nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.