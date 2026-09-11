Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 69 şüpheliye işlem

Diyarbakır ’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda binlerce paket kaçak sigara ve puro ile elektronik ürünler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerde kaçak yollarla ülkeye sokulan ürünlerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 69 olaya müdahale edilirken, 69 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Aramalarda 10 bin 604 paket kaçak sigara, 3 bin 552 puro, 1435 paket ısıtılmış tütün mamulü, 49 elektronik sigara, 49 termos, 23 elektronik eşya ve 19 cep telefonu ele geçirildi.