Diyarbakır'da kaybolmuştu. 61 yaşındaki kadın kayalıklarda baygın halde bulundu

Diyarbakır ’ın Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan Kıymet Altunbay’dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma , emniyet ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kadın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar mevkisindeki bir kayalıkta bilinci kapalı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bilinci açılan kadın, Çüngüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Altunbay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.