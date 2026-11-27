Diyarbakır'da mağarada bulunan 9 kafatası ve 36 kemik parçası Adli Tıp'a gönderildi
27.11.2026 12:03
20 metre derinliğindeki mağarada jandarma ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir mağarada bulunan 9 kafatası ile 36 kemik parçası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısının nezaretinde, 24 Kasım'da İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla mağarada keşif yapıldı.
Yaklaşık 20 metre derinliğinde ve üç katmandan oluşan mağarada yapılan çalışmalarda 9 kafatası, kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.
HAZIRLANACAK RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENECEK
Kafatasları ve kemikler, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme ve sınıflandırmanın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.