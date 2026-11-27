Diyarbakır 'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısının nezaretinde, 24 Kasım'da İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla mağarada keşif yapıldı.

Yaklaşık 20 metre derinliğinde ve üç katmandan oluşan mağarada yapılan çalışmalarda 9 kafatası, kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.

HAZIRLANACAK RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENECEK

Kafatasları ve kemikler, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme ve sınıflandırmanın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.