Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamasına gölge düştü. 11 yaralı var, 10 şüpheli gözaltında
03.05.2026 13:41
Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk kutlamasında 11 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda 11 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 2–3 Mayıs'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olayların meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı."
Şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkati çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Iğdır FK ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler bu maçın ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Amed Sportif Faaliyetler, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı. Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, bir üst tura çıkamamıştı.
SON MAÇ ÖNCESİ HOCA DEĞİŞMİŞTİ
Son maç öncesi Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör değişikliğine gidilmişti.
Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirmişti.
Amed Sportif Faaliyetler'de sezon içinde teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrılmıştı.