Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Diyarbakır 'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon ve devamındaki çalışmalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.