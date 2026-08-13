Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu. 17 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından narkotik operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı kapsamında düzenlenen operasyonda 17 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Operasyonda 24 kilogram esrar ele geçirildi ve 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi.

Ayrıca operasyonda 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk da imha edildi.