Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı noktalarda operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 24 kilo skunk ve esrar, 546 gram metamfetamin, 497 sentetik ecza ve 391 ecstasy hap, 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 53 mermi ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda işlem yapılan 161 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5’i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.