Dizi setini bastılar, "Sokağın hakkını vereceksiniz" diyerek ölümle tehdit ettiler

İstanbul Beykoz 'da dizi çekimi yapan prodüksiyon ekibini tehdit ederek 30 bin lira istedikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Beykoz'da bir sokakta gerçekleştirilen dizi çekimi sırasında yaşandı. İddiaya göre, çekim ekibinin yanına gelen şüpheliler, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek 30 bin lira talep etti.

Set çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıtıp dizi setine zorla girmeye çalıştıkları, içeri alınmayınca da para istedikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.