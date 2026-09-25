DMM'den fon ödemesi iddialarına yalanlama

Sermaye piyasalarına yönelik soruşturma devam ederken, tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemelerine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı.

Tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

“HERHANGİ BİR ÜCRET TAHSİL EDİLMESİ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir." denildi.

Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olduğuna işaret edilen açıklamada, temel amacın yatırımcı mağduriyetinin engellenmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur."