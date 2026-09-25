DMM'den fon ödemesi iddialarına yalanlama
25.09.2026 16:02
Açıklamada yalnızca resmi makamlardan yapılan açıklamalara riayet edilmesi istendi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği iddiasını yalanladı.
Sermaye piyasalarına yönelik soruşturma devam ederken, tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemelerine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı.
Tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
“HERHANGİ BİR ÜCRET TAHSİL EDİLMESİ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir." denildi.
Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olduğuna işaret edilen açıklamada, temel amacın yatırımcı mağduriyetinin engellenmesi olduğu kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur."
Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin soruşturmada 25 Eylül itibarıyla 45 tutuklu bulunuyor.
FON SORUŞTURMASINDA 45 TUTUKLU VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında bugüne kadar 45 şüpheli tutuklandı .
Tutuklanan isimler arasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyordu. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Aynı soruşturmada, 24 Eylül sabahı mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ise 15 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.