Doğru habere ulaşmak sizin elinizde. NTV.com.tr'yi tercih edilen kaynaklar listesine ekleyin

Her gün binlerce haberin dolaşıma girdiği, yapay zeka destekli içeriklerin, doğrulanmamış bilgilerin ve kopya metinlerin arttığı bir dönemde doğru içeriğe erişim, oldukça zorlaşmış durumda.

Milyonlarca okuyucu, bilgiyi güvendiği haber kuruluşlarından okumak istiyor.

Google 'da bulunan “tercih edilen kaynaklar" özelliği, bu soruna bir çözüm sunmayı hedefliyor. Bu sayede ayarlarınızı kişiselleştirerek NTV .com.tr gibi güvendiğiniz yayıncıları üst sıralarda görmeniz mümkün hale geliyor.

Peki "tercih edilen kaynaklar" seçeneği nasıl kullanılıyor?

1.YOL

NTV.com.tr'yi kaynak olarak eklemenin en pratik yolu, bu linke tıklayıp açılan ekranda NTV Haber (ntv.com.tr) satırının sonundaki kutucuğu işaretlemek.

2.YOL

Bir diğer yol ise listeye manuel olarak eklemek. Google'da bir haber arattığınızda "Google Haberler " sekmesinde "En çok okunan haberler" yazısının yanında yer alan ve aşağıdaki görselde işaretlenen kart ikonuna tıklamak. Sonrasında açılan kutucukta arama alanına ntv.com.tr'yi yazmak ve NTV Haber (ntv.com.tr) satırının sonundaki kutucuğu işaretlemek.

Bu hizmet size,