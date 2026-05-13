Doktora bıçak çekip saldıran şüpheli tutuklandı

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde bir şüpheli doktora saldırdı.

Şüpheli Ramazan M.'nin rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede görevli doktorla tartışıp kafa attığı iddia edildi. Ardından yanındaki bıçağı çekip doktora tehditte bulunan saldırgan, acil serviste “beyaz kod” alarmı verilmesi üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Darp raporu alan doktorun şikayetçi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Doktorun ise bir süre görevinden izin aldığı belirtildi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI SOMUT ADIMLAR ERTELENMEMELİ"

Hekimsen İl Temsilcisi Dr. Haçım Hizol, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan doktorun hizmetten çekilmek zorunda kaldığını anlattı.

“Psikolojik olarak bir süre hasta bakamayacaktır. Bu durum yalnızca bir hekimin mağduriyeti değil, acil servisteki hekim açığını derinleştiren, mevcut iş yükünü artıran ve vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini doğrudan etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur.” diyerek saldırıya ilişkin tepki gösteren Hizol, şöyle devam etti:

"Bugün zaten hekime ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımız için sağlıkta şiddet , sağlık sistemini daha da kırılgan hale getirmektedir. Artan iş yükü; tükenmişliği, hata riskini ve sağlık hizmetinde aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sağlıkta şiddete karşı sessiz kalmak, yalnızca hekime değil toplum sağlığına zarar vermektedir. Unutulmamalıdır ki hiç kimse şiddet görmek için hekim olmuyor. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığı bir ortamda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ve somut adımlar artık ertelenmemelidir.”