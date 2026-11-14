Dört şehirde uyuşturucu operasyonu. 12 tutuklama

Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya merkezli Samsun, Çorum ve Yozgat'ta 10 Kasım'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 474 sentetik hap, 96,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,81 gram metamfetamin, 1,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 4 düzenek ve aparat ele geçirildi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.Y. (33), T.İ. (30), H.M. (21), M.S. (28), T.Ç. (25), S.K. (21), B.A.G. (33), B.A. (19), A.İ. (26), Y.B.U. (18), Y.Ş. (28) ve B.K. (27) tutuklandı.