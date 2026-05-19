Dosya 10 yıl sonra raftan indi. Ortadan kaybolan Ayşen'e ne oldu?

Denizli 'de 10 yıl önce kaybolan kadının dosyası cinayet şüphesiyle yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, 2016 yılında Çivril'de aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşen Begdeda'nın dosyasını raftan indirdi.

SEKİZ ADRESE BASKIN YAPILDI, ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, cinayet şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili operasyon için düğmeye basıldı.

Sabah erken saatlerde belirlenen sekiz ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Ayşen Begdeda'nın kaybolduğu dönemde boşandığı eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildikleri ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sır perdesini aralamak için başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.