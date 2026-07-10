Drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüye 3 milyon 202 bin TL ceza
10.07.2026 03:14
IHA
Sürücü belgelerine de el kondu.
Mersin'de trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.
Denetimler kapsamında bazı sürücülerin trafikte drift ve akrobatik hareket yaptığı tespit edildi.
Bu kapsamda, 14'ü drift, 27'si akrobatik hareket yapan 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza verildi.
Sürücülerin belgelerine 60 gün el konuldu, araçları da 60 gün trafikten menedildi.
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