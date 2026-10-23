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Drone saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'nda

23.10.2026 10:34

Drone saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'nda
IHA

AK ANA isimli geminin uzunluğu uzunluğu 175,9 metre.

İHA
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İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan petrol ve kimyasal tankeri AK ANA isimli gemi geçti. Geçiş nedeniyle Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'ndan AK ANA isimli petrol ve kimyasal tankeri geçti.

 

Geçen ağustos ayında AK ANA isimli tankerin, Karadeniz'de uğradığı drone saldırısı nedeniyle navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş ve saldırı sonrasında yangın çıkmıştı.

 

Saldırı sırasında gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebat olmak üzere çok uluslu bir ekibin görev yaptığı belirlenmiş ve personelin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

 

BOĞAZ'DAN GEÇTİ

 

Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri, alınan güvenlik önlemleri arasında bugün İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

 

Toplam uzunluğu 175,9 metre ve genişliği 31,03 metre olan tankere Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti.

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