Düğün konvoyuna kurşun yağdırdılar. 200 kamera incelendikten sonra yakalandılar

Silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da motosikletli bir grubun düğün konvoyuna düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Polis, şüphelileri yakalamak için 200 kameranın görüntülerini inceledi.