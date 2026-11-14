Düğün konvoyuna kurşun yağdırdılar. 200 kamera incelendikten sonra yakalandılar
14.11.2026 13:54
Silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da motosikletli bir grubun düğün konvoyuna düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Polis, şüphelileri yakalamak için 200 kameranın görüntülerini inceledi.
Şanlıurfa'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.
8 Kasım 2026'da meydana gelen saldırının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini ve kaçış güzergahlarını belirlemek için yaklaşık 200 güvenlik kamerasına ait 72 saatlik görüntü incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tespit edilerek operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.