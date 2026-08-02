Düğünde şarkı kavgası çıktı. 3 kişi bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay saat 23.00 sıralarında ilçe girişinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma salon dışına taşarak kavgaya dönüştü.

Olayda Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.