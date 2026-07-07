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Dünya liderleri Ankara'da. NATO Türkiye'ye taşındı

07.07.2026 04:58

Dünya liderleri Ankara'da. NATO Türkiye'ye taşındı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin 2 gün boyunca yoğun bir programı var.

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor.

 

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan NATO Zirvesi için Ankara'da biraraya gelecek. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak olan zirve, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.

 

Beştepe'de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Aynı gün Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

 

Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

 

Konuk liderler, bakanlar ve üst düzey yetkililer NATO Zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz haline geçen Ankara'ya gelmeye başladı.

04:30
TRUMP, ANKARA'YA GELMEK İÇİN YOLA ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump, tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelmek için Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı.
AFP
03:30
LETONYA CUMHURBAŞKANI, BAŞKENT'TE
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Rinkevics'i Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.
Anadolu Ajansı
23:20
İSVEÇ BAŞBAKANI KRİSTERSSON ANKARA'DA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Kristersson'u havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı.
Anadolu Ajansı
23:00
BAKAN FİDAN ABD'Lİ SENATÖRLERİ KABUL ETTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti. Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı
22:30
İZLANDA BAŞBAKANI ANKARA'DA
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Esenboğa Havalimanı'na geldi. Başbakan Frostadottir'ı havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı.
Anadolu Ajansı
18:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUTTE'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
16:45
RUTTE ANKARA'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Zirve öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte "(Türkiye'nin) NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. (Zirvenin) Burada Ankara'da yapılıyor olması çok önemli." dedi.
Anadolu Ajansı
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