Dünya liderleri Ankara'da. NATO Türkiye'ye taşındı

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan NATO Zirvesi için Ankara'da biraraya gelecek. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak olan zirve, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.

Beştepe'de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Aynı gün Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

Konuk liderler, bakanlar ve üst düzey yetkililer NATO Zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz haline geçen Ankara'ya gelmeye başladı.