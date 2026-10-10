"Dur" ihtarına uymadı kaçtı, aracından kilolarca esrar çıkıt
10.10.2026 16:29
Ele geçirilen uyuşturucu sergilendi.
Siirt'in Baykan ilçesinde polisin durduğu otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar geçirildi.
Siir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Baykan ilçesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, takip sonucu durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.