Düşürdüğü telefonunu almak isterken otomobil çarptı
11.04.2026 04:42
Son Güncelleme: 11.04.2026 04:46
İnegöl'de yolun karşısına geçtiği sırada düşürdüğü telefonunu almak için aniden geri dönen yaya otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 32 yaşındaki Ahmed E. isimli yayanın otoyola düşürdüğü telefonunu alma çabası felakete neden oldu.
Olay gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada yere düşürdüğü telefonunu almak isteyen Ahmed E'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen yaya yaralandı.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.