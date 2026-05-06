Duygu sömürüsüyle 72 milyon liralık vurgun yaptılar. "Oh be Dünya Varmış" derneğine operasyon

70 MİLYON LİRAYI HESAPLARINA GEÇİRDİLER



Çoğunlukla “50 lira da yeter” dense de istenen miktar, sosyal medya hesaplarında ihtiyaca göre “bin tane 50 lira”, “1400 tane 50 lira gerekiyor” gibi bir yöntemle açıklanıyor.

Dernek, bu şekilde 200 bin takipçi ve yaklaşık 400 milyon liralık da bağışa ulaştı. İlk tespitlere göre 70 milyon liranın üzerindeki bir parayı, maaş ve huzur hakkı gibi göstererek hesaplarına geçirdiler.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine inceleme başlatılırken, yapılan teknik ve fiziki tabibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Muğla ve Sivas illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.