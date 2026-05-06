Duygu sömürüsüyle 72 milyon liralık vurgun yaptılar. "Oh be Dünya Varmış" derneğine operasyon
06.05.2026 21:31
Son Güncelleme: 06.05.2026 21:46
Oh Be Dünya Varmış derneğinin sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar.
İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan sahte yardım derneğine operasyon düzenlendi. 3 ilde 21 şüpheli gözaltına alındı.
İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle sosyal medyada duygu istismarı yaparak milyonlarca lira topladılar. Ancak kurdukları sistem, güvenlik güçlerinin operasyonuyla çökertildi.
Oh Be Dünya Varmış Derneği, sosyal medyadan bazen bir engelli, bazen hasta bir çocuk, bazen de yanan bir ev gibi türlü türlü videolar paylaşarak bağış istiyordu. Bu paylaşımlar arasında, sokak hayvanlarının yemeği, anlık tedavi ya da düzenli bakım masrafı gibi videolar da var.
70 MİLYON LİRAYI HESAPLARINA GEÇİRDİLER
Çoğunlukla “50 lira da yeter” dense de istenen miktar, sosyal medya hesaplarında ihtiyaca göre “bin tane 50 lira”, “1400 tane 50 lira gerekiyor” gibi bir yöntemle açıklanıyor.
Dernek, bu şekilde 200 bin takipçi ve yaklaşık 400 milyon liralık da bağışa ulaştı. İlk tespitlere göre 70 milyon liranın üzerindeki bir parayı, maaş ve huzur hakkı gibi göstererek hesaplarına geçirdiler.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine inceleme başlatılırken, yapılan teknik ve fiziki tabibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Muğla ve Sivas illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.