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Düzce'de mobilya fabrikasında yangın

09.10.2026 16:08

Düzce'de mobilya fabrikasında yangın
DHA

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İHA, DHA
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Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolapları üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Muncurlu köyü Besin Mahallesi’ndeki mobilya fabrikasında, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü. 

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

 

Mobilya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi.

 

Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

 

Can kaybının olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi. 

 

Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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