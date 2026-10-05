Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil tarlaya devrildi: 10 yaralı

Edirne ’de Yunanistan sınırına yakın Bosna Köyü mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bosna Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.