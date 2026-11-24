Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk için tören
24.11.2026 12:25
Selim Çelenk 62 yaşındaydı.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk için Trabzon Büyükşehir Belediye binası önünde tören düzenlendi.
Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk , bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
Pankreas rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelenk için geçmiş dönemde belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin binası önünde tören yapıldı.
Törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Çelenk’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çelenk için belediye önünde tören düzenlendi.
"HİZMET AŞKIYLA ANILIYOR"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrine değer katan Çelenk’i andı.
"Trabzon adına hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Şehrimizin evladı, bu şehirde doğup büyüyen ve bu şehre değer katan, hizmet eden kıymetli belediye başkanımızı bugün ebediyete uğurluyoruz." diye konuşan Genç,, "Ülkesine, vatanına olan sevgisi ve hizmet aşkı onu bugün güzel sözlerle anmamıza vesile kılıyor. Selim Çelenk, önce bir öğretmendi. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde onu uğurluyoruz. Hem yetiştirdiği güzel insanlarla hem de kattığı değerlerle nerede olursa olsun, onun hizmet aşkı çok güzel sözlerle anılıyor." dedi.
Törenin ardından iki çocuk babası Çelenk'in cenazesi Düzköy ilçesine uğurlandı.
Çelenk, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazından ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.
DÜZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI SELİM ÇELENK KİMDİR?
Trabzon Düzköy Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti yönetiminde bulunuyor.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak yüzde 54,51 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Selim Çelenk, 23 Kasım 2026 sabahı tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Selim Çelenk, 1964 yılında Trabzon'un Düzköy ilçesinde doğmuş eğitimci, kamu yöneticisi olarak biliniyor.
İlköğrenimini Düzköy'de, liseyi İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde bitiren Çelenk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyeti sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.
Çelenk, öğretmenlikle başladığı kariyerine Trabzon Belediyesi'nde müdürlük, başkan yardımcılığı ve danışmanlık ile devam etti. Çelenk sırasıyla Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SGK Başkan Yardımcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.