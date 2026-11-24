"HİZMET AŞKIYLA ANILIYOR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrine değer katan Çelenk’i andı.

"Trabzon adına hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Şehrimizin evladı, bu şehirde doğup büyüyen ve bu şehre değer katan, hizmet eden kıymetli belediye başkanımızı bugün ebediyete uğurluyoruz." diye konuşan Genç,, "Ülkesine, vatanına olan sevgisi ve hizmet aşkı onu bugün güzel sözlerle anmamıza vesile kılıyor. Selim Çelenk, önce bir öğretmendi. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde onu uğurluyoruz. Hem yetiştirdiği güzel insanlarla hem de kattığı değerlerle nerede olursa olsun, onun hizmet aşkı çok güzel sözlerle anılıyor." dedi.

Törenin ardından iki çocuk babası Çelenk'in cenazesi Düzköy ilçesine uğurlandı.

Çelenk, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazından ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

DÜZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI SELİM ÇELENK KİMDİR?

Trabzon Düzköy Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti yönetiminde bulunuyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak yüzde 54,51 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Selim Çelenk, 23 Kasım 2026 sabahı tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Selim Çelenk, 1964 yılında Trabzon'un Düzköy ilçesinde doğmuş eğitimci, kamu yöneticisi olarak biliniyor.

İlköğrenimini Düzköy'de, liseyi İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde bitiren Çelenk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyeti sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Çelenk, öğretmenlikle başladığı kariyerine Trabzon Belediyesi'nde müdürlük, başkan yardımcılığı ve danışmanlık ile devam etti. Çelenk sırasıyla Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SGK Başkan Yardımcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.