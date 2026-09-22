Edirne’de 274 milyon liralık işlem hacmi belirlenen bahis soruşturmasında 7 gözaltı
22.09.2026 12:18
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne’de MASAK analizleriyle yaklaşık 274,7 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı. İki şüpheli aranıyor.
Edirne’de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 274,7 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, MASAK analizleri sonucunda 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruşluk işlem hacmi tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 Eylül’de Edirne’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.