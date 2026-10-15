Edirne'de göçmen ailenin bulunduğu bot alabora oldu. 1 çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu

Yunanistan'a geçmek isteyen anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.