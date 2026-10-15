Edirne'de kaybolan 13 yabancı uyruklu çocuk bulundu

Edirne 'de İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden market iznine çıktıktan sonra geri dönmeyen yabancı uyruklu 13 çocuk, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu bulundu. Çocuklar yeniden kaldıkları kuruma teslim edildi.

Kentte yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken yakalanarak İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne yerleştirilen 14 çocuk, 11 Ekim'de verilen market izninin ardından kuruma geri dönmedi.

Çocukların dönmemesi üzerine kurum görevlileri emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Bu süreçte çocuklardan biri kendiliğinden kuruma dönerken, diğer 13 çocuğun bulunması için güvenlik güçlerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgelerde, 2'si ise İstanbul'da bulundu.

Bulunan 13 çocuk, işlemlerinin ardından yeniden İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, çocukların devlet korumasındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğunu belirtmişti.