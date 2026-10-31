Ege'de deprem fırtınası

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi 'nde dün öğlen 13.43'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle başlayan sismik hareketlilik devam ediyor.

Ege'de son olarak saat 04.01'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Halkidiki Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Ege Denizi'nde 00:43'te 3.5; dün ise 15:05'te 3.7, 14:00'te 3.8, 13:44'de 4.7 büyüklüğünde depremler oldu.

Son sarsıntıyla birlikte son 15 saatte bölgede meydana gelen 2.5 üstü deprem sayısı ise 16 oldu.