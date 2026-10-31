Ege'de deprem fırtınası
31.10.2026 05:17
Son Güncelleme: 31.10.2026 05:18
Depremler Halkidiki Yarımadası açıklarında yoğunlaştı.
Ege Denizi'nde saat 04.01'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı bölgede son 15 saatte bölgede meydana gelen 2.5 üstü deprem sayısı 16'ya yükseldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde dün öğlen 13.43'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle başlayan sismik hareketlilik devam ediyor.
Ege'de son olarak saat 04.01'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Halkidiki Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Ege Denizi'nde 00:43'te 3.5; dün ise 15:05'te 3.7, 14:00'te 3.8, 13:44'de 4.7 büyüklüğünde depremler oldu.
Son sarsıntıyla birlikte son 15 saatte bölgede meydana gelen 2.5 üstü deprem sayısı ise 16 oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Boztepe (Kırşehir)
|31 Ekim 2026 04:42
|39.2832
|34.2635
|7.00
|2.60
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.71 km] Akyaka (Kars)
|31 Ekim 2026 04:24
|41.4405
|43.9937
|6.65
|1.50
|Merkez (Adıyaman)
|31 Ekim 2026 04:18
|37.9203
|38.0838
|7.01
|0.90
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|31 Ekim 2026 04:04
|37.3987
|37.0362
|11.88
|1.10
|Darende (Malatya)
|31 Ekim 2026 04:02
|38.4197
|37.4437
|15.43
|1.10
|Ege Denizi
|31 Ekim 2026 04:01
|39.6482
|24.0028
|7.00
|4.20
|Ege Denizi
|31 Ekim 2026 03:56
|39.6672
|24.1613
|7.00
|2.40
|Tuşba (Van)
|31 Ekim 2026 03:40
|38.7435
|43.2973
|6.98
|1.20
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|31 Ekim 2026 03:28
|37.5723
|37.2503
|7.00
|1.20
|Buldan (Denizli)
|31 Ekim 2026 03:17
|38.1285
|28.8817
|7.05
|1.50
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|31 Ekim 2026 03:15
|38.0455
|37.2407
|10.35
|1.80
|Karesi (Balıkesir)
|31 Ekim 2026 03:12
|39.8520
|27.8915
|8.60
|1.50