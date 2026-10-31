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Ege'de deprem fırtınası

31.10.2026 05:17

Son Güncelleme: 31.10.2026 05:18

Ege'de deprem fırtınası
Resmi Kurum

Depremler Halkidiki Yarımadası açıklarında yoğunlaştı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde saat 04.01'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı bölgede son 15 saatte bölgede meydana gelen 2.5 üstü deprem sayısı 16'ya yükseldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde dün öğlen 13.43'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle başlayan sismik hareketlilik devam ediyor.

 

Ege'de son olarak saat 04.01'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Halkidiki Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

 

 

Ege Denizi'nde 00:43'te 3.5; dün ise 15:05'te 3.7, 14:00'te 3.8, 13:44'de 4.7 büyüklüğünde depremler oldu.

 

 

Son sarsıntıyla birlikte son 15 saatte bölgede meydana gelen 2.5 üstü deprem sayısı ise 16 oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Boztepe (Kırşehir)31 Ekim 2026 04:4239.283234.26357.002.60
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.71 km] Akyaka (Kars)31 Ekim 2026 04:2441.440543.99376.651.50
Merkez (Adıyaman)31 Ekim 2026 04:1837.920338.08387.010.90
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)31 Ekim 2026 04:0437.398737.036211.881.10
Darende (Malatya)31 Ekim 2026 04:0238.419737.443715.431.10
Ege Denizi31 Ekim 2026 04:0139.648224.00287.004.20
Ege Denizi31 Ekim 2026 03:5639.667224.16137.002.40
Tuşba (Van)31 Ekim 2026 03:4038.743543.29736.981.20
Pazarcık (Kahramanmaraş)31 Ekim 2026 03:2837.572337.25037.001.20
Buldan (Denizli)31 Ekim 2026 03:1738.128528.88177.051.50
Ekinözü (Kahramanmaraş)31 Ekim 2026 03:1538.045537.240710.351.80
Karesi (Balıkesir)31 Ekim 2026 03:1239.852027.89158.601.50
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