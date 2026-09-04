Eğitim yılının ilk uçuşunu komutan yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran 2026-2027 uçuş eğitim yılı törenine katıldı.

Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törenin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Videoda; Orgeneral Dalkıran’ın muharip uçaklarıyla birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu yaptığı anlar yer aldı. Orgeneral Dalkıran, uçuş sırasında telsizle yaptığı anonsta “Uçuş eğitim yılının tüm Hava Kuvvetlerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.