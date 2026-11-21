Olay, dün saat 04.45 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanının önünde havaya ateş eden ve giriş kapısına zarar veren şüpheliler, kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde beş mermi kovanı ve iki fişek buldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin otomobille kaçtığını belirledi.

Arnavutköy Sahili'nde bir taksiye çarparak kaza yapan üç şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler ilk ifadelerinde, daha önce başka bir eğlence mekanında darbedildikleri için saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylediler.

Olay yerinde beş mermi kovanı ve iki fişek buldu

HAVAYA ATEŞ ETTİLER, KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Kaçan şüpheliler, Arnavutköy Mahallesi’nde bir taksiye çarptı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, araçta bulunan Mustafa Ü. (24), Burak D. (25) ve Najm O.’yu (18) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Mustafa Ü.’nün 4, Burak D.’nin 15, Najm O.’nun ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Mustafa Ü. ve Burak D.’nin eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açtığı, ardından iş yerinin giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiği belirlendi. Najm O.’nun ise 2 şüpheliyi olay yerine otomobille getirdiği tespit edildi.

BAŞKA BİR EĞLENCE MEKANINDA DARBEDİLDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Şüphelilerin polise verdiği ilk ifadede, önceki gün akşam saatlerinde silahla ateş açtıkları eğlence mekanına gittiklerini ve herhangi bir sorun yaşamadan ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Ardından Beşiktaş’taki başka bir eğlence mekanına gittiklerini belirten şüpheliler, burada güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldıklarını ve darbedildiklerini iddia etti.

Şüpheliler, darbedildikleri gerekçesiyle ilk gittikleri eğlence mekanının önüne gelerek silahla havaya ateş açtıklarını ve giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiklerini söyledi. Daha sonra Gaziosmanpaşa’ya gittiklerini belirten şüphelilerin, bölgeye yeniden geldiklerinde darbedildiklerini öne sürdükleri diğer eğlence mekanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA ATEŞ ETTİLER

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüpheli eğlence mekanının kapısına tekme atıyor.

Ardından da güvenlik kamerasına bakarak bağırıyor. Daha sonra her iki şüpheli de belinden çıkarttıkları tabancayla güvenlik kamerasına ve havaya ateş açıyor.

Şüpheliler ardından kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyor.