Ehliyetini 20 gün önce aldı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
14.09.2026 13:41
Alt geçitte motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki Mehmet Ege hayatını kaybetti.
Antalya’da alt geçitte kontrolünü kaybettiği motosikletle trafik levhasına çarpan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin ehliyetini 20 gün önce aldığı öğrenildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarpan 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula hayatını kaybetti. Sula’nın ehliyetini 20 gün önce aldığı belirtildi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Üçgen Mahallesi’ndeki Tonguç Alt Geçidi’nde meydana geldi. Mehmet Ege Sula’nın kullandığı motosiklet, alt geçitte kontrolden çıkarak savruldu.
Sula, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sula’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kaza noktasından yaklaşık 150 metre sürüklenerek ileride duran motosiklette inceleme yaptı.
Sula’nın cenazesi, çalışmaların ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALMIŞ
Mehmet Ege Sula'nın ölüm haberini alan yakınları, sabah saatlerinde morga geldi. Yapılan incelemelerin ardından Sula'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Yakınları, bu sırada gözyaşı döktü. Mehmet Ege Sula'nın ehliyetini 20 gün önce aldığı belirtildi.