İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP 'den istifa etti.

17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran İmamoğlu, “Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İmamoğlu, paylaşımında Yeni Parti 'ye destek çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.