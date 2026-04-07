Ekrem İmamoğlu'na İBB davasındaki sözleri nedeniyle soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam ediyor . Davanın 16'ncı duruşması yapıldı.

Dünkü duruşmada görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı.

DURUŞMADAKİ SÖZLERİNE SORUŞTURMA

Geçen hafta 18 sanığın tahliye edildiğini anımsatan İmamoğlu, "Gerçekte onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüklerinden alınan bir gün olması can yakıyor, bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüştüğünü ifade etmek isterim." dedi.

İmamoğlu, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." ifadesini kullandı.

Savcılık, İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu'na kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlaması yöneltildi.