Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından mahkemeye saat itirazı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB ) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada 76'ncı duruşma görülüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşma saat 11.30 sıralarında başladı.

Duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve avukat Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının bulunduğu duruşmayı sanıkların yakınları da izledi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARINDAN SAAT İTİRAZI

Söz alan İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, Türk Tabipleri Birliğinden mütalaa aldıklarını anlattı.

Mütalaada uzun duruşma saatlerinde sağlık sorunlarının oluşabileceği değerlendirmesinin bulunduğunu aktaran Pekin, bu durumun mahkemece dikkate alınmasını, saat 18.00'den sonra İmamoğlu'nun avukatları olarak duruşmalarda bulunmayacaklarını bildirdi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

İBB davasının son görülen duruşmasında iki sanık hakkında tahliye kararı verilmişti .

Tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine hükmetmişti.